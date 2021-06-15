Іран виплатить компенсації сім'ям загиблих у катастрофі МАУ до рішення суду

Раніше іранська влада заявила про виплату кільком родичам по 150 тисяч доларів за загиблого.
Іран планує повністю виплатити компенсації сім'ям загиблих у катастрофі літака авіакомпанії МАУ біля Тегерана.
Про це заявив представник Верховного Суду Ірану Голям Хосейн Ісмаїл, передає Tasnim News Agency.
"Буде виплачена 100% компенсація сім'ям жертв трагічної катастрофи українського літака", - сказав Ісмаїлі, додавши, що ці виплати будуть проведені до винесення судом остаточного рішення.
"Це являє собою позитивний крок", - зазначив він.
За словами представника суду, в ході розслідування були докладно розглянуті всі аспекти справи про авіакатастрофу літака МАУ.
Нагадаємо, український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ" розбився вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України.
Спочатку причиною авіакатастрофи іранці називали технічну несправність літака. Однак вже увечері 9 січня стало відомо, що український Боїнг був помилково збитий Іраном одразу після зльоту з аеропорту Тегерана.
Проте у жовтні Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття.