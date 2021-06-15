Иран выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе МАУ до решения суда

Ранее иранские власти заявили о выплате нескольким родственникам по 150 тысяч долларов за погибшего.
Иран планирует полностью выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе самолета авиакомпании МАУ под Тегераном.
Об этом заявил представитель Верховного Суда Ирана Голям Хосейн Исмаил, передает Tasnim News Agency.
"Будет выплачена 100% компенсация семьям жертв трагической катастрофы украинского самолета", — сказал Исмаил, добавив, что эти выплаты будут проведены до вынесения судом окончательного решения.
"Это позитивный шаг", — отметил он.
По словам представителя суда, в ходе расследования были подробно рассмотрены все аспекты дела об авиакатастрофе самолета МАУ.
Напомним, украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев" разбился утром 8 января в столице Ирана Тегеране. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины.
Сначала причиной авиакатастрофы иранцы называли техническую неисправность самолета. Однако уже вечером 9 января стало известно, что украинский Боинг был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.
Однако в октябре Иран взял на себя всю ответственность за сбитие.