Франция - Германия: команды назвали составы на битву Евро-2020

Начало встречи - в 22:00.
Сборные Франции и Германии объявили стартовые составы на матч 1-го тура группы F Чемпионата Европы-2020, который 15 июня состоится на "Арене Мюнхен".
Франция: Льорис - Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес - Канте, Рабьо, Погба - Гризманн, Бензема, Мбаппе.
Германия: Нойер - Гинтер, Хуммельс, Рюдигер - Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс - Хаверц, Мюллер - Гнабри.
Матч Франция - Германия начнется в 22:00 по киевскому часом.ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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- Франция и Германия выступают в группе F, где их соперниками также являются команды Португалии и Венгрии.
- В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.