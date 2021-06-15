Франция - Германия: команды назвали составы на битву Евро-2020

Начало встречи - в 22:00.

Сборные Франции и Германии объявили стартовые составы на матч 1-го тура группы F Чемпионата Европы-2020, который 15 июня состоится на "Арене Мюнхен".

Франция: Льорис - Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес - Канте, Рабьо, Погба - Гризманн, Бензема, Мбаппе.

Германия: Нойер - Гинтер, Хуммельс, Рюдигер - Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс - Хаверц, Мюллер - Гнабри.

Матч Франция - Германия начнется в 22:00 по киевскому часом.ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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Франция и Германия выступают в группе F, где их соперниками также являются команды Португалии и Венгрии .

и . В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Евро-2020: анонс битвы Франции и Германии

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