10 самых ожидаемых концертов этого лета

Какие 10 музыкальных ивентов обязательны к посещению этим летом — рассказываем в следующей подборке.

вагоновожатые

18 июня "старичули" впервые встретятся с фанатами на большом концерте после долгого карантина. За это время музыканты многое переосмыслили и озвучили свои наблюдения в свежей пластинке "Вогнепальне".

Когда? 18 июня.

Сколько? От 490 гривен.

Адрес? ЮБК, Труханов остров.

TULUM: WHITE NIGHTS 2021

Теперь не просто отрывная вечеринка, а полноценный фестиваль, где найдется место и разножанровой музыке, и актуальному арту, и познавательным мастер-классам. В ближайшие выходные Киев перевоплотится в культовый мексиканский Тулум с его шаманской атмосферой, богемной эстетикой и невероятными вечеринками.

Хедлайнерами TULUM: WHITE NIGHTS 2021 станут ярчайшие звезды мировой электронной сцены: Kerala Dust, WHOMADEWHO, dOP, Thomas Schumacher и Armonica.

Когда? 18–19 июня.

Сколько? 999–1949 гривен.

Адрес? Арт-завод "Платформа" (ул. Беломорская, 1).

ЛУНА

На июньском концерте певица споет свой "душевный поп" в необычном формате. Это будет камерный акустический лайв на террасе "‎Всі Свої".

Когда? 26 июня

Адрес? D12 (ул. Десятинная, 12)

Сколько? От 400 гривен.

Нино Катамадзе

На этот раз Нино Катамадзе споет свои чувственные и глубокие песни на особенной локации. Специально для концерта джазовой дивы в Osocor Residence построят сцену у озера. Но и это еще не все сюрпризы вечера: перед Нино музыкальный перформанс покажут известные украинские джазетки Freedom-Jazz.

Когда? 25 июня.

Сколько? От 945 гривен.

Адрес? Osocor Residence (ул. Виноградная, 2).

LATEXFAUNA

Услышать свежие хиты от Димы Зезюлина и компании киевские фаны смогут на берегу Днепра уже в конце июня. Ироничный дрим-поп на суржике ждет их 26 июня.

Когда? 26 июня.

Сколько? от 400 грн.

Адрес? ЮБК, Труханов остров.

NK

Пламенный, горячий, зажигательный и соблазнительный вечер обещает столичной публике Настя Каменских. Все хиты певица, звучащие по всему миру, конечно же, прилагаются.

Когда? 1 июля.

Сколько? От 1000 гривен.

Адрес? Cuba Camp, Труханов остров

Stephan Bodzin

Топовый продюсер, настоящий новатор и легенда мирового техно едет в Киев. На этот раз в распоряжении диджея и продюсера Stephan Bodzin — роскошная резиденция Osocor с особенным антуражем и атмосферой.

Когда? 16 июля.

Сколько? От 999 гривен.

Адрес? Osocor Residence (ул. Виноградная, 2).

Табула Раса

Легенды украинского рока анонсировали еще один летний концерт — в июле. А в нем: нетленные хиты Олега Лапоногова и компании, а также совершенно новые песни.

Когда? 17 июля.

Сколько? 175–700 гривен.

Адрес? Docker-G pub (ул. Игоревская, 13/5)

Артем Пивоваров

Украинский певец и автор песен предлагает нарядиться в белое и послушать его "стихийную акустику" на крыше с живописным видом на город. На таком особенном концерте его нашумевшие хиты мы услышим по-новому в симбиозе с этническими инструментами.

Когда? 30 июля.

Сколько? 550–1500 гривен.

Адрес? Kooperativ (ул. Сечевых Стрельцов, 23А).

Гражданин Топинамбур

Они называют себя "Театром Жесткой Эстрады" и с успехом выступают в больших залах и на масштабных фестивалях. Это и The BestCity.UA, и 100ПУДІВКА Fest, и ДніпРок, и многие другие. Пришло время для камерного концерта в Киеве.

Когда? 14 августа.

Сколько? 150-200 гривен.

Адрес? Docker Pub (ул. Богатырская, 25).

Nizkiz

Романтичные белорусские рокеры Nizkiz уже могут похвастаться 4 альбомами и 9 синглами. Самую свежую из пластинок под названием "Сомнамбула" музыканты и представят в украинской столице.

Когда? 21 августа.

Сколько? От 450 гривен.

Адрес? ЮБК, Труханов остров.

GusGus

Еще одни мировые электронные звезды порадуют своим выступлением столичных меломанов. Это любимцы украинцев GusGus, которые заедут к нам, чтобы презентовать свежую пластинку Mobile Home, приуроченную к 25-летнему юбилею коллектива.

Когда: 27 августа.

Сколько? От 600 гривен.

Адрес? JARD (ВДНГ, павильон 19).

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