10 самых ожидаемых концертов этого лета

Какие 10 музыкальных ивентов обязательны к посещению этим летом — рассказываем в следующей подборке.
вагоновожатые
18 июня "старичули" впервые встретятся с фанатами на большом концерте после долгого карантина. За это время музыканты многое переосмыслили и озвучили свои наблюдения в свежей пластинке "Вогнепальне".
Когда? 18 июня.
Сколько? От 490 гривен.
Адрес? ЮБК, Труханов остров.
TULUM: WHITE NIGHTS 2021
Теперь не просто отрывная вечеринка, а полноценный фестиваль, где найдется место и разножанровой музыке, и актуальному арту, и познавательным мастер-классам. В ближайшие выходные Киев перевоплотится в культовый мексиканский Тулум с его шаманской атмосферой, богемной эстетикой и невероятными вечеринками.
Хедлайнерами TULUM: WHITE NIGHTS 2021 станут ярчайшие звезды мировой электронной сцены: Kerala Dust, WHOMADEWHO, dOP, Thomas Schumacher и Armonica.
Когда? 18–19 июня.
Сколько? 999–1949 гривен.
Адрес? Арт-завод "Платформа" (ул. Беломорская, 1).
ЛУНА
На июньском концерте певица споет свой "душевный поп" в необычном формате. Это будет камерный акустический лайв на террасе "Всі Свої".
Когда? 26 июня
Адрес? D12 (ул. Десятинная, 12)
Сколько? От 400 гривен.
Нино Катамадзе
На этот раз Нино Катамадзе споет свои чувственные и глубокие песни на особенной локации. Специально для концерта джазовой дивы в Osocor Residence построят сцену у озера. Но и это еще не все сюрпризы вечера: перед Нино музыкальный перформанс покажут известные украинские джазетки Freedom-Jazz.
Когда? 25 июня.
Сколько? От 945 гривен.
Адрес? Osocor Residence (ул. Виноградная, 2).
LATEXFAUNA
Услышать свежие хиты от Димы Зезюлина и компании киевские фаны смогут на берегу Днепра уже в конце июня. Ироничный дрим-поп на суржике ждет их 26 июня.
Когда? 26 июня.
Сколько? от 400 грн.
Адрес? ЮБК, Труханов остров.
NK
Пламенный, горячий, зажигательный и соблазнительный вечер обещает столичной публике Настя Каменских. Все хиты певица, звучащие по всему миру, конечно же, прилагаются.
Когда? 1 июля.
Сколько? От 1000 гривен.
Адрес? Cuba Camp, Труханов остров
Stephan Bodzin
Топовый продюсер, настоящий новатор и легенда мирового техно едет в Киев. На этот раз в распоряжении диджея и продюсера Stephan Bodzin — роскошная резиденция Osocor с особенным антуражем и атмосферой.
Когда? 16 июля.
Сколько? От 999 гривен.
Адрес? Osocor Residence (ул. Виноградная, 2).
Табула Раса
Легенды украинского рока анонсировали еще один летний концерт — в июле. А в нем: нетленные хиты Олега Лапоногова и компании, а также совершенно новые песни.
Когда? 17 июля.
Сколько? 175–700 гривен.
Адрес? Docker-G pub (ул. Игоревская, 13/5)
Артем Пивоваров
Украинский певец и автор песен предлагает нарядиться в белое и послушать его "стихийную акустику" на крыше с живописным видом на город. На таком особенном концерте его нашумевшие хиты мы услышим по-новому в симбиозе с этническими инструментами.
Когда? 30 июля.
Сколько? 550–1500 гривен.
Адрес? Kooperativ (ул. Сечевых Стрельцов, 23А).
Гражданин Топинамбур
Они называют себя "Театром Жесткой Эстрады" и с успехом выступают в больших залах и на масштабных фестивалях. Это и The BestCity.UA, и 100ПУДІВКА Fest, и ДніпРок, и многие другие. Пришло время для камерного концерта в Киеве.
Когда? 14 августа.
Сколько? 150-200 гривен.
Адрес? Docker Pub (ул. Богатырская, 25).
Nizkiz
Романтичные белорусские рокеры Nizkiz уже могут похвастаться 4 альбомами и 9 синглами. Самую свежую из пластинок под названием "Сомнамбула" музыканты и представят в украинской столице.
Когда? 21 августа.
Сколько? От 450 гривен.
Адрес? ЮБК, Труханов остров.
GusGus
Еще одни мировые электронные звезды порадуют своим выступлением столичных меломанов. Это любимцы украинцев GusGus, которые заедут к нам, чтобы презентовать свежую пластинку Mobile Home, приуроченную к 25-летнему юбилею коллектива.
Когда: 27 августа.
Сколько? От 600 гривен.
Адрес? JARD (ВДНГ, павильон 19).