Тюрьма с дырами в стенах: с СИЗО выселят всех арестантов

-За аварийного состояния здание следственного изолятора может развалиться.

С Херсонского следственного изолятора Офис генпрокурора требует выселить всех подсудимых из-за аварийности помещения.

Как сообщается в сюжете ТСН.19: 30, дыры в стенах, прогнившие перекрытия, сырость, так как сооружение без фундамента и его постоянно подтапливает, а еще реальная угроза обвала. К тому же изолятор переполнен — в нем содержится на полторы сотни заключенных больше, чем следовало бы. Это вопиющее нарушение прав и свобод человека.

Построить новое здание СИЗО сейчас возможности нет, поэтому решили всех подсудимых из изолятора до октября переселить в колонии, расположенные за городом.

"Акт прокурорского реагирования уже сегодня будет мной подписан. И Офис генерального прокурора будет держать этот вопрос на контроле, чтобы в ближайшее время сдвинуть этот вопрос, который уже два года поднимается правозащитными организациями, офисом омбудсмена, прокуратурой", — сообщил Алексей Симоненко, заместитель Генерального прокурора Украина.

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В свою очередь, руководитель Херсонской областной прокуратуры Владимир Калюга добавил, что по выводам специалистов-строителей здание не пригодно для использования, поэтому нет смысла ее ремонтировать.

Напомним, что в Киевском следственном изоляторе представили 18 восстановленных камер. Каждая камера оборудована по норвежскому образцу. В ней есть душевая кабина, туалет, телевизор, микроволновая печь, чайник, а также одно- или двухместные кровати в зависимости от типа камеры.

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