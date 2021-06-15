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В’язниця з дірами у стінах: із херсонського СІЗО виселять всіх арештантів

В’язниця з дірами у стінах: із херсонського СІЗО виселять всіх арештантів

Офіс генерального прокурора

Через аварійний стан будівля слідчого ізолятора може розвалитися.

Із Херсонського слідчого ізолятора Офіс генпрокурора вимагає виселити усіх підсудних через аварійність приміщення.

Як повідомляється у сюжеті ТСН.19:30, дірки в стінах, прогнилі перекриття, сирість, бо споруда без фундаменту і її постійно підтоплює, а ще реальна загроза обвалу. До того ж ізолятор переповнений - у ньому утримують на півтори сотні в’язнів більше, ніж мали б. Це кричуще порушення прав і свобод людини.

Збудувати нове приміщення СІЗО зараз можливості немає, тому вирішили усіх підсудних з ізолятора до жовтня переселити у колонії, розташовані за містом.

"Акт прокурорського реагування вже сьогодні буде мною підписаний. І Офіс генерального прокурора буде тримати це питання на контролі, щоб найближчим часом зрушилось це питання, яке вже два роки підіймається правозахисними організаціями, офісом омбудсмена, прокуратурою", - повідомив Олексій Симоненко, заступник Генерального прокурора України.

Своєю чергою, керівник Херсонської обласної прокуратури Володимир Калюга додав, що за висновками фахівців-будівельників будівля не придатна для використання, тож немає сенсу її ремонтувати.

Нагадаємо, що у Київському слідчому ізоляторі презентували 18 відновлених камер. Кожна камера облаштована за норвезьким зразком. У ній є душова кабіна, туалет, телевізор, мікрохвильова піч, чайник, а також одно- або двомісні ліжка залежно від типу камери.