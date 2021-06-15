В’язниця з дірами у стінах: із херсонського СІЗО виселять всіх арештантів

Через аварійний стан будівля слідчого ізолятора може розвалитися.

Із Херсонського слідчого ізолятора Офіс генпрокурора вимагає виселити усіх підсудних через аварійність приміщення.

Як повідомляється у сюжеті ТСН.19:30, дірки в стінах, прогнилі перекриття, сирість, бо споруда без фундаменту і її постійно підтоплює, а ще реальна загроза обвалу. До того ж ізолятор переповнений - у ньому утримують на півтори сотні в’язнів більше, ніж мали б. Це кричуще порушення прав і свобод людини.

Збудувати нове приміщення СІЗО зараз можливості немає, тому вирішили усіх підсудних з ізолятора до жовтня переселити у колонії, розташовані за містом.

"Акт прокурорського реагування вже сьогодні буде мною підписаний. І Офіс генерального прокурора буде тримати це питання на контролі, щоб найближчим часом зрушилось це питання, яке вже два роки підіймається правозахисними організаціями, офісом омбудсмена, прокуратурою", - повідомив Олексій Симоненко, заступник Генерального прокурора України.

Своєю чергою, керівник Херсонської обласної прокуратури Володимир Калюга додав, що за висновками фахівців-будівельників будівля не придатна для використання, тож немає сенсу її ремонтувати.

Нагадаємо, що у Київському слідчому ізоляторі презентували 18 відновлених камер. Кожна камера облаштована за норвезьким зразком. У ній є душова кабіна, туалет, телевізор, мікрохвильова піч, чайник, а також одно- або двомісні ліжка залежно від типу камери.

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