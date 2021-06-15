Існує загроза життю: Офіс генпрокурора вимагає закрити аварійне Херсонське СІЗО

Стан приміщень у цьому СІЗО є незадовільним і загрожує життю людей.

У Херсонському СІЗО порушуються умови щодо утримання в’язнів, їх не забезпечено достатньою площею, а через аварійний стан адміністративних будівель та режимного корпусу існує реальна загроза життю та здоров’ю утримуваних та персоналу установи. У зв'язку з цим Офіс генпрокурора вимагає закрити Херсонське СІЗО.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

Так, під час перевірки виявилося, що фактично для тримання в’язнів у СІЗО функціонує лише один корпус. Експлуатацію режимних корпусів № 2 і № 3 припинили ще у 2014 році, оскільки їх визнали аварійними. Ув’язнених перевели до Миколаївського СІЗО, а також до дільниць слідчого ізолятора при Північній виправній колонії № 90 і Дар’ївській виправній колонії № 10.

Як з'ясувалося, у корпусі №1 наразі тримається 427 осіб, коли максимум може бути 277. Перевищення норми призводить до того, що житлова площа на кожну із взятих під варту та засуджених осіб становить від 1,3 до 1,8 м кв, що є порушенням не лише національного законодавства, а й ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

В Офісі генерального прокурора заявили, що подальша експлуатація адмінбудівель та режимного корпусу № 1 СІЗО є неможливою, що раніше також підтвердив експерт. У результаті міністру юстиції внесли документ і вимогою негайно припинити використання цих будівель.

"Ми маємо припинити порушення прав в’язнів у Херсонському СІЗО, тому я сьогодні вніс вказівку міністру юстиції з вимогою негайно вирішити питання про припинення використання аварійних приміщень і направлення вʼязнів до інших установ попереднього ув’язнення" — заявив заступник генпрокурора Олексій Симоненко.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що треба встановити ліміт на перебування у слідчих ізоляторах для обвинувачених, чий судовий процес затягується на тривалий час.

Як повідомлялося, у жіночій Качанівській колонії №54 (Харківська область) зробили ремонт. Саме у цій колонії, у 2012 році перебувала в ув’язнені екс-прем’єрка, а нині лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

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