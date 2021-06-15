Первый в истории: Роналду установил феноменальный рекорд чемпионатов Европы

Звездный португалец сыграл на пятом для себя Евро.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал автором уникального достижения в европейском футболе.

36-летний нападающий вышел в стартовом составе на матч 1-го тура группы F Евро-2020 против Венгрии. Таким образом, Роналду стал первым игроком в истории, который сыграл на 5 чемпионатах Европы.

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Он дебютировал на континентальном первенстве на домашнем Евро-2004. Тогда португальцы стали серебряными призерами турнира, сенсационно проиграв грекам в финале.

Также Роналду выходил на поле в матчах чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. На Евро-2016 он помог сборной Португалии выиграть турнир.

5 — Cristiano Ronaldo today becomes the first player in European Championships history to appear at five different tournaments (2004, 2008, 2012, 2016 and 2020). Legend. pic.twitter.com/iPWxl0T7sB — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2021

Добавим, что Роналду близок к еще одному уникальному достижению. Он может обогнать француза Мишеля Платини в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы. Сейчас у обоих по 9 забитых мячей.

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Матч Венгрия - Португалия начался в 19:00. После первого тайма счет не открыт - 0:0.

Соперниками Португалии и Венгрии в группе F являются команды Франции и Германии, которые сойдутся в очной битве в 22:00. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.

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