Франция - Германия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Текстовый репортаж поединка на "Арене Мюнхен".

Во вторник, 15 июня, в матче первого тура группы F Чемпионата Европы-2020 сыграют сборные Франции и Германии.

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Встреча состоится в Мюнхене на стадионе "Арена Мюнхен". Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Франция - Германия.

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Франция и Германия выступают в группе F, где их соперниками также являются команды Португалии и Венгрии.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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