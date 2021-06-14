Франция - Германия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Текстовый репортаж поединка на "Арене Мюнхен".
Во вторник, 15 июня, в матче первого тура группы F Чемпионата Европы-2020 сыграют сборные Франции и Германии.
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Встреча состоится в Мюнхене на стадионе "Арена Мюнхен". Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.
ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Франция - Германия.
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- Франция и Германия выступают в группе F, где их соперниками также являются команды Португалии и Венгрии.
- В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.