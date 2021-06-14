Франція - Німеччина: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Текстовий репортаж поєдинку на "Арені Мюнхен".

У вівторок, 15 червня, в матчі першого туру групи F Чемпіонату Європи-2020 зіграють збірні Франції та Німеччини.

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Зустріч відбудеться в Мюнхені на стадіоні "Арена Мюнхен". Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Франція - Німеччина.

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Франція і Німеччина виступають у групі F, де їхніми суперниками також є команди Португалії та Угорщини.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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