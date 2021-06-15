В Угорщині заборонили "пропаганду гомосексуалізму" в школах

Угорським школярам відтепер не можна розповідати про одностатеві стосунки та зміну статі.

У вівторок, 15 червня, угорський парламент прийняв закон, який забороняє знайомити угорських школярів з будь-якою сексуальною орієнтацією, крім гетеросексуальної. Також представляти інформацію про гомосексуальні стосунки та зміну статі не можна у фільмах та рекламі. Про це повідомляє канал tvn24.

Цей закон спрямований насамперед на боротьбу з педофілією. Зокрема, ним запроваджується так званий “реєстр педофілів”, до якого заносять прізвища тих, хто був засуджений за цей злочин.

Раніше засуджені за сексуальне насильство над дітьми не могли працювати в школах чи в медичній службі, тепер їм відмовлять у роботі на пляжах, в парку розваг, в зоопарку та в спортивних закладах. "Офіційні педофіли" також не зможуть обіймати політичні керівні посади.

Також закон передбачає створення реєстру організацій, яким дозволяється проводити уроки секс-просвіти в школах.

Представники приватної телевізійної станції RTL Klub зазначили, що після прийняття цього закону в Угорщині такі фільми, як "Гаррі Поттер", в яких висвітлюється питання сексуальної ідентичності, можна буде показувати лише особам старше 18 років.

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Національні збори Угорщини ухвалили цей законопроєкт за пропозицією правлячої партії "Фідес". Більшість опозиційних партій не брали участі у голосуванні, звинувачуючи авторів закону в прирівнюванні педофілії до гомосексуалізму. Однак, депутати від право-радикальної партії "Йоббік" додали необхідну кількість голосів.

Нагадаємо, що раніше в Києві біля Офісу президента відбулася акція ЛГБТ-спільнот. Кілька десятків осіб з плакатами і різнокольоровими прапорами прийшли підтримати введення закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації".

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