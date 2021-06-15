В Венгрии запретили "пропаганду гомосексуализма" в школах

Венгерским школьникам теперь нельзя рассказывать об однополых отношениях и изменении пола.
Во вторник, 15 июня, венгерский парламент принял закон, запрещающий знакомить венгерских школьников с любой сексуальной ориентацией, кроме гетеросексуальной. Также представлять информацию о гомосексуальных отношениях и изменении пола нельзя в фильмах и рекламе. Об этом сообщает канал tvn24.
Этот закон направлен прежде всего на борьбу с педофилией. В частности, им вводится так называемый "реестр педофилов", в который заносят фамилии тех, кто был осужден за это преступление.
Ранее судимые за сексуальное насилие над детьми не могли работать в школах или в медицинской службе, теперь им откажут в работе на пляжах, в парке развлечений, в зоопарке и в спортивных учреждениях. "Официальные педофилы" также не смогут занимать политические руководящие должности.
Также закон предусматривает создание реестра организаций, которым разрешается проводить уроки секс-просвещения в школах.
Представители частной телевизионной станции RTL Klub отметили, что после принятия этого закона в Венгрии такие фильмы, как "Гарри Поттер", в которых освещается вопрос сексуальной идентичности, можно будет показывать только лицам старше 18 лет.
Национальное собрание Венгрии приняло этот законопроект по предложению правящей партии "Фидес". Большинство оппозиционных партий не принимали участия в голосовании, обвиняя авторов закона в приравнивании педофилии к гомосексуализму. Однако, депутаты от праворадикальной партии "Йоббик" добавили необходимое количество голосов.
Напомним, что ранее в Киеве у Офиса президента состоялась акция ЛГБТ-сообществ. Несколько десятков человек с плакатами и разноцветными флагами пришли поддержать введение закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации".