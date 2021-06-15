Зеленский уволил детского омбудсмена Кулебу

Николай Кулеба работал на должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка с 2014 года.
Президент Владимир Зеленский уволил уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебу. Причины увольнения пока неизвестны.
Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента. Вскоре Кулеба прокомментировал свое увольнение в Facebook.
"Я завершаю свою работу на должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка. Спасибо президенту за доверие. Верю, что направление защиты прав детей будет приоритетом государственной политики в Украине. Спасибо всем, кто все это время поддерживал, с кем совместно работали", — отметил детский омбудсмен.
Он планирует и в дальнейшем работать в сфере защиты детей.
Николай Кулеба работал на должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка с 2014 года.
Напомним, что Украина попала в рейтинг трех мировых поставщиков детской порнографии.