Зеленский уволил детского омбудсмена Кулебу

Николай Кулеба работал на должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка с 2014 года.

Президент Владимир Зеленский уволил уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебу. Причины увольнения пока неизвестны.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента. Вскоре Кулеба прокомментировал свое увольнение в Facebook.

"Я завершаю свою работу на должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка. Спасибо президенту за доверие. Верю, что направление защиты прав детей будет приоритетом государственной политики в Украине. Спасибо всем, кто все это время поддерживал, с кем совместно работали", — отметил детский омбудсмен.

Он планирует и в дальнейшем работать в сфере защиты детей.

Николай Кулеба работал на должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка с 2014 года.

Напомним, что Украина попала в рейтинг трех мировых поставщиков детской порнографии.

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