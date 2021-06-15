Зеленський звільнив дитячого омбудсмена Кулебу

Микола Кулеба працював на посаді уповноваженого президента України з прав дитини від 2014 року.
Президент Володимир Зеленський звільнив уповноваженого з прав дитини Миколу Кулебу. Причини звільнення поки невідомі.
Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента. Згодом Кулеба прокоментував своє звільнення у Facebook.
"Я завершую свою роботу на посаді уповноваженого президента України з прав дитини. Дякую президентові за довіру. Вірю, що напрям захисту прав дітей буде пріоритетом державної політики в Україні. Дякую всім, хто весь цей час підтримував, з ким спільно працювали", — зазначив дитячий омбудсмен.
Він планує і надалі працювати у сфері захисту дітей.
Микола Кулеба працював на посаді уповноваженого президента України з прав дитини від 2014 року.
Нагадаємо, що Україна потрапила до рейтингу трьох світових постачальників дитячої порнографії.