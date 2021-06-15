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Единственный на планете: Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов Европы

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Единственный на планете: Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов Европы

Associated Press

На счету нападающего - 11 забитых мячей.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче 1-го тура группы F Евро-2020 с национальной командой Венгрии и стал лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов Европы.

На 86-й минуте 36-летний форвард реализовал пенальти. Этот гол стал для него 10-м на пяти континентальных первенствах, в которых он принимал участие.

Криштиану обошел француза Мишеля Платини, на счету которого 9 забитых мячей на Чемпионатах Европы.

На 90+2-й минуте Роналду оформил дубль и довел свой бомбардирский показатель на турнирах до 11 голов.

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  • Соперниками Португалии и Венгрии в группе F являются команды Франции и Германии, которые сойдутся в очной битве в 22:00. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.