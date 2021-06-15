Франція - Німеччина: команди назвали склади на битву Євро-2020

Початок зустрічі - о 22:00.

Збірні Франції та Німеччини оголосили стартові склади на матч 1-го туру групи F Чемпіонату Європи-2020, який 15 червня відбудеться на "Арені Мюнхен".

Франція: Льоріс - Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес - Канте, Рабьо, Погба - Грізманн, Бензема, Мбаппе.

Німеччина: Нойер - Гінтер, Хуммельс, Рюдігер - Кімміх, Гюндоган, Кроос, Госенс - Хаверц, Мюллер - Гнабрі.

Матч Франція - Німеччина розпочнеться о 22:00 за київським часом.ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.

Дивіться також: Євро 2020 таблиці і групи фінального турніру

Франція і Німеччина виступають у групі F, де їхніми суперниками також є команди Португалії та Угорщини .

та . До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Євро-2020: анонс битви Франції та Німеччини

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання