Boeing замінив пасажирів дев’ятьма тоннами картоплі: навіщо це знадобилося

Boeing використав 9 тонн картоплі для покращення Wi-Fi у літаках / © Associated Press

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Американська компанія Boeing знайшла незвичайний спосіб покращити якість Wi-Fi у пасажирських літаках. Під час випробувань 2012 року інженери використали дев’ять тонн картоплі замість людей, завдяки чому змогли значно скоротити тривалість експерименту.

Про це повідомило видання GRYOnline.pl.

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На той час бездротовий інтернет лише починав з’являтися на борту літаків. Компанія прагнула забезпечити стабільне з’єднання для всіх пасажирів, однак зіткнулася з проблемою: перевіряти якість сигналу в порожньому салоні було неефективно.

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Річ у тім, що людське тіло поглинає та відбиває електромагнітні хвилі, впливаючи на поширення Wi-Fi. Тому для точних вимірювань інженерам потрібно було заповнити літак людьми, які мали б залишатися на своїх місцях протягом тривалого часу.

Спочатку випробування планували проводити близько двох тижнів із залученням десятків добровольців. Однак фахівці знайшли значно простіше рішення — використати звичайну картоплю, яка за своїми властивостями взаємодіє з радіохвилями подібно до людського тіла.

Для експерименту Boeing придбав близько дев’яти тонн картоплі. Її розклали в мішках на пасажирських сидіннях, імітуючи заповнений людьми салон. Проєкт отримав назву SPUDS — скорочено від Synthetic Personnel Using Dielectric Substitution («Синтетичний персонал із використанням діелектричного заміщення»).

Результат перевершив очікування: замість запланованих 14 днів випробування тривали лише 10 годин. Завдяки цьому інженери визначили ділянки зі слабким сигналом і змогли скоригувати розташування обладнання для рівномірнішого покриття Wi-Fi.

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Згодом результати перевірили за участю справжніх пасажирів-добровольців. Вони підтвердили правильність розрахунків, отриманих під час незвичайного експерименту з картоплею.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що літак із пасажирами потрапив у сильну грозу поблизу аеропорту Аммана. Град залишив помітні пошкодження на корпусі та лобовому склі кабіни пілотів, однак екіпажу вдалося безпечно завершити рейс.

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