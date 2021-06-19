"Чукотка-2021": у Росії депутат від партії Путіна виклав напис із 200 убитих птахів та похвалився цим в Мережі (фото)

Скандальний депутат регулярно публікує фото із вбитими птахами.

Депутат Магаданської міської думи від партії Володимира Путіна Олександр Крамаренко у Мережі похвалився вбитими під час полювання качками та гусьми. Він із майже 200 мертвих птахів виклав напис: "Чукотка-2021" та серце.

Про це повідомляє "Новая газета".

За даними видання, депутат від "Єдиної Росії" міг їздити на полювання незаконно під час сезону "тиші". Він на своєму телеграм-каналі опублікував кілька скандальних фото, на яких позує на тлі вбитих качок та гусей. Після розголосу російський депутат видалив світлини, проте їх встигли зберегти.

Новая газета

Співробітник пресслужби по Чукотському автономному округу Євген Смишляєв заявив, що він не коментуватиме ситуацію, оскільки це йому "заборонила робити Москва".

Депутат Олександр Крамаренко заявив, що на Чукотці полює багато людей, а опубліковані скандальні фото, він назвав "фотошопом". Він також заявив, щоб журналісти про вбивства птахів "запитували в поліції".

Після скандалу "Єдина Росія" тимчасово призупинила для Олександра Крамаренка членство в партії.

Нагадаємо, принц Ліхтенштейна потрапив у скандал, його звинуватили у вбивстві найбільшого в Румунії ведмедя.

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