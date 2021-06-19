Тепер ще й він: чим нам загрожує ретроградний Юпітер

20 червня планета талану і успіху Юпітер входить в ретроградну петлю, в якій буде перебувати чотири місяці — до 1 жовтня.

Незважаючи на те, що, за словами автора книжки "Хорарна астрологія" Ентоні Льюїса, ретроградність Юпітера або Сатурна на індивідуальному — особистісному — рівні відчувається набагато слабкіше, ніж зворотний рух Меркурія або Венери, не звертати на нього уваги не можна. Про те, чим нам загрожує ретроградна петля Юпітера, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Купинами і вибоїнами

Незважаючи на те, що вплив ретроградного Юпітера позначається більше на розвитку суспільства загалом, ніж на житті кожної конкретної людини, не можна недооцінювати його вплив на життя на землі. На шляху, який веде до досягнення мети, яку ми перед собою поставили, непомітно — як нібито поволі, поступово — почнуть з'являтися купини і вибоїни, тобто, перешкоди, які нехай і несильно, але все-таки сповільнять рух. До цього необхідно бути готовими і не форсувати події, що б там не сталося: сил і енергії на такі дії піде чимало, а результат виявиться мінімальним. Людина в таких випадках може почуватися як уві сні, коли хочеться бігти, але водночас неможливо відірвати ноги від підлоги. Правильніше буде врахувати фактор ретроградного Юпітера і працювати, не поспішаючи, але, тим не менш, поступально і наполегливо.

Помилковий оптимізм

Якщо говорити про зміни на особистісному рівні кожної конкретної людини, то тут, за словами того ж Льюїса, слід зазначити невиправданий оптимізм, який виникає майже у всіх. В такий час людям здається, що їм, як кажуть в таких випадках, море по коліно, і вони можуть впоратися з будь-яким — навіть дуже складним — завданням. Ну а оскільки в період ретроградного Юпітера все відбувається з точністю до навпаки, самовпевненість змінюється розчаруванням і, як наслідок, зневірою і нудьгою.

Робота над помилками

Період ретроградного Юпітера можна розглядати і як своєрідну роботу над помилками, коли людині явно видно упущені нею — як у професійному, так і в особистому житті — можливості. Ймовірно, їй було дано великі можливості або серйозні таланти, якими вона досі верховодила безвідповідально і легковажно — образно кажучи, закопувала в землю, що в усі часи вважалося гріхом. Час ретроградного Юпітера ідеально підходить для того, щоб зробити висновки зі своїх помилок і, поки не пізно, виправити їх.

На кого особливо вплине ретроградний Юпітер

Особливо сильно впливає ретроградність Юпітера на людей, в натальній карті яких ця планета займає сильну позицію. Зрозуміло, дізнатися про це можна буде, тільки отримавши індивідуальну консультацію у астролога, але вона того варта — в цей час таким людям небажано ставати до реалізації нових проєктів: Юпітер, який в період ретроградності значно слабшає, не зможе надати їм звичної підтримки. Стосується все сказане вище і представників знака Стрільця, небесним покровителем якого є ця могутня планета. І тим, і іншим краще перечекати, ніж витрачати час і сили даремно.

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