Теперь еще и он: чем нам грозит ретроградный Юпитер

20 июня планета удачи и успеха Юпитер входит в ретроградную петлю, в которой будет находиться четыре месяца – до 1 октября.

Несмотря на то, что, по словам автора книги "Хорарная астрология" Энтони Льюиса, ретроградность Юпитера или Сатурна на индивидуальном – личностном – уровне ощущается гораздо слабее, чем попятное движение Меркурия или Венеры, не обращать на него внимания нельзя. О том, чем нам грозит ретроградная петля Юпитера, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

По кочкам и ухабам

Несмотря на то, что влияние ретроградного Юпитера сказывается больше на развитии общества в целом, нежели на жизни каждого конкретного человека, нельзя недооценивать его воздействие на жизнь на земле. На пути, который ведет к достижению целей, которые мы перед собой поставили, незаметно – как будто бы исподволь, постепенно – начнут появляться кочки и ухабы, то есть, препятствия, которые пусть и несильно, но все-таки замедлят движение. К этому необходимо быть готовыми и не форсировать события, во что бы то ни стало: сил и энергии на такие действия уйдет немало, а результат окажется минимальным. Человек в таких случаях может чувствовать себя как во сне, когда хочется бежать, но при этом невозможно оторвать ноги от пола. Правильнее будет учесть фактор ретроградного Юпитера и работать, не торопясь, но, тем не менее, поступательно и упорно.

Ложный оптимизм

Если говорить о изменениях на личностном уровне каждого конкретного человека, то тут, по словам того же Льюиса, следует отметить неоправданный оптимизм, который возникает почти у всех. В такое время людям кажется, что им, как говорят в таких случаях, море по колено, и они могут справиться с любой – даже очень сложной – задачей. Ну а поскольку в период ретроградного Юпитера все происходит с точностью до наоборот, самонадеянность сменяется разочарованием и, как следствие, унынием и хандрой.

Работа над ошибками

Период ретроградного Юпитера можно рассматривать и как своеобразную работу над ошибками, когда человеку явно видны упущенные им – как в профессиональной, так и в личной жизни – возможности. Вероятно, ему были даны большие возможности или серьезные таланты, которыми он до сих пор распоряжался безответственно и легкомысленно – образно говоря, зарывал в землю, что во все времена считалось грехом. Время ретроградного Юпитера идеально подходит для того, чтобы сделать выводы из своих ошибок и, пока не поздно, исправить их.

На кого особенно повлияет ретроградный Юпитер

Особенно сильно влияет ретроградность Юпитера на людей, в натальной карте которых эта планета занимает сильную позицию. Разумеется, узнать об этом можно будет, только получив индивидуальную консультацию у астролога, но она того стоит – в данное время таким людям нежелательно приступать к реализации новых проектов: Юпитер, который в период ретроградности значительно ослабевает, не сможет оказать им привычной поддержки. Касается все вышесказанное и представителей знака Стрельца, небесным покровителем которого является эта могущественная планета. И тем, и другим лучше переждать, чем тратить время и силы даром.

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