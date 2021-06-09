Марс у Леві 11 червня-29 липня 2021: що на нас чекає в цей час

Для Марса — це положення зручне — вогненна планета в вогняній стихії знака Лева.

Марс у знаку Лева настане 11 червня 16:34 і триватиме до 29 липня 23:33 за київським часом, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Марс символізує волю, втілення внутрішніх спонукань, рішучість, активність, ініціативу, дію. У знаку Лева посилюється здатність до цілеспрямованої діяльності. Основні функції Марса орієнтовані на зовнішній, активний прояв, ця планета віддає енергію.

Знак Лева належить до фіксованого хреста зони оформлення, де максимально і найбільш стійко проявляє себе Вогонь. Тут вже видно результат наповнення енергією і запліднення в природі. Достигає урожай, дозрівають плоди, підростає потомство. Найтривкіше тепло в природі в цей період. Барвисто описує символізм фіксованого вогню саме Сонце — управитель Лева.

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Марс у Леві дає найкращі можливості для самовияву, легко вдається вразити інших. Люди, що мають потужне творче начало, що займаються спортом, що працюють в сферах, пов'язаних із кінематографом, в період руху Марса за знаком Лева зможуть багато досягти. Це найкращий період для того, щоб творити і споруджувати.

Успіху досягають громадські діячі, артисти, бізнесмени, діяльність яких пов'язана з індустрією краси та розваг.

Особливо сприятливі умови для діяльності у представників вогненних знаків — Лева, Овна, Стрільця. Але не варто все сприймати як даність, використовуйте кожен шанс, уникайте лінощів. Уникайте ігор, не вдавайтеся в авантюри.

Також хороший період для Близнят і Терезів. Але працювати доводиться багато, порівняно з представниками знаків Вогню, яких талан сам наздоганяє. Якщо Близнята і Терези готові невпинно працювати в період руху Марса за знаком Лева, то зможуть домогтися мети.

Водолії в цей час часто в стані вибору. Згадайте події 2-річної давності — минуле проходження Марса Левом — опозиційним знаком для Водолія. Те, що відбувалося в липні-серпні 2019, може нагадати про себе. Якщо тоді зробили помилки, зараз можете їх виправити або, принаймні, не повторити знову. Так що, Водолії, тримайтеся.

Нейтральний період для Раків, Дів, Козорогів і Риб. Представники цих знаків зодіаку зможуть розслабитися, відпочити, зайнятися тим, що їм подобається.

Напружений час для Тельців і Скорпіонів — будьте уважні, можливі провокації, порушення ваших особистих кордонів, вторгнення на вашу територію. Ви зможете отримати винагороду, якщо не зійдете з дистанції за першої ж перешкоди. Конфлікти можуть виникнути під час спілкування з чоловіками — приятелями або колегами.

Від 27 червня до 22 липня — загалом, сприятливий період, коли бажання і дії збігаються. Венера наближається до Марса, з'єднання буде 13 липня, але відчуватися буде значно довше — до 22 липня. Протягом цього періоду жіночі та чоловічі енергії будуть перебувати в рівновазі. Це чудовий час для того, щоб переглянути весь свій досвід в любові, взяти все найцінніше, зрозуміти ситуації з іншої точки зору. Люди зараз менше будуть схильні до змін, більше — до стабільності і ладу. Венера відповідає за жіночність і Марс — за мужність. Зустріч цих двох планет приносить нам незвичайну енергію. Венера — це бажання, Марс — це дія, поки обидві планети рухаються знаком Лева, з'являється можливість діяти відповідно до своїх бажань і прагнень.

Це чудовий час для романтики, кохання, шлюбу. В особистих справах, любовна пристрасть виходить на перший план, буде головним аргументом початку взаємин або гармонізації вже наявних. Самотні люди, з високою часткою ймовірності, зустрінуть свого романтичного партнера. Якщо у взаєминах є місце дружбі, спільним проєктам, творчості, загальним інтересам, то вони існуватимуть довго і, можливо, будуть офіційно оформлені.

Від 29 червня до 5 липня — напружені дні, Марс в опозиції з ретро-Сатурном 1 липня, а 4 липня — в квадратурі з Ураном. Травмонебезпечний період — будьте обережні на дорозі. Також можливо загострення хронічних захворювань. Обставини змусять відкласти на кілька днів деякі намічені раніше справи. Поспішні і непередбачувані дії в період від 29 червня до 5 липня, приведуть до збитків, втрат або травм. Робота техніки і обладнання також буде непередбачуваною.

Після 5 липня і до кінця місяця — сприятливий період, активність знову йде вгору. Люди стають більш ініціативними, прагнуть показати себе у дії. Головне, не наробіть дурниць в кінці червня — початку липня. Для того, щоб ефективно використовувати транзит Марса знаком Лева, потрібно відкинути сумніви і діяти відповідно до умов цього моменту, тобто бути тут і зараз.

Принцип задоволення має першорядне значення в період активних енергій Лева, і на це люди не шкодують грошей. Однак, після того, як Марс і Венера перейдуть у знак Діви, багато хто буде шкодувати про нерозумно витрачені ресурси.

Період від 11 червня до 29 липня не підходить для кардинальних змін, нове і незвичайне, що виходить за рамки реального фізичного світу, сприймається важко і небажано. У цей час посилюється інтерес, хочеться перебувати в центрі і тішити всіх інших, заряджати життєлюбством. Ті, хто має психічну силу і енергію, здатні впливати на інших людей, формувати громадську думку. Велике значення в цей час має авторитет і сила, те, що явно видно всім, а не приховані, невиявлені процеси.

Знак зодіаку Лев — фіксований. Марс у Леві наділяє всіх здатністю концентрувати увагу на чомусь одному і досягати мети, не розпорошуючись на дрібниці.

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