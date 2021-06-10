Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Красиві нігті — ідеальне доповнення до образу, особливо влітку.

Гарний манікюр — це не лише прикраса ваших рук, але і вираження індивідуальності, стилю, доповнення образу і приклад турботи про себе. Тому не відмовляйте собі в задоволенні зробити новий манікюр.

Цього літа в моді будуть незвичайні поєднання, яскраві відтінки і геометричні малюнки. Також актуальними залишаються флористичні мотиви і французький манікюр. На новий рівень вийшов і нюдовий дизайн манікюру, адже тепер в моді нейтральні підкладки з яскравими деталями.

Читайте також: Топ-5 модних зачісок на літо-2021

Ідеї манікюру (26 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання