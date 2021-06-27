Опіоїдна криза: Johnson & Johnson виплатить 230 млн доларів через продаж небезпечних ліків

Виплати повинні будуть проводитися протягом дев'яти років.

Компанія Johnson & Johnson погодилася виплатити 230 млн доларів в рамках судових розглядів навколо опіоїдної кризи.

Про це інформує CNBC.

Компанія зобов'язана припинити виробництво і продаж ліків з вмістом опадів по всій країні. В Johnson & Johnson вже заявили про виконання цієї вимоги. Також в компанії підкреслюють, що рішення про виплати не означає визнання в порушенні закону.

Виплати повинні будуть проводитися протягом дев'яти років. Компанії доведеться заплатити додатково 30 млн доларів в разі створення фонду, кошти якого будуть направляти на запобігання проблем з опадами в майбутньому.

Зауважимо, що Johnson & Johnson виявилася серед компаній, які звинувачуються в безконтрольному продажу ліків з вмістом опадів. Вони викликають звикання і призводять до випадків летального результату при передозуванні.

За інформацією ЗМІ, за останні два десятиліття з залежністю від опіоїдів пов'язана загибель близько 500 тисяч осіб.

Нагадаємо, у Франції суд оштрафував одну з найбільших фармацевтичних компаній країни Servier на 2,7 мільйона євро, визнавши її винною в обмані та ненавмисному вбивстві через ліки проти діабету Mediator, яке стало причиною смерті близько 2 тисяч осіб.

Раніше словенського фармгігантів KRKA звинуватили в тому, що компанія понад 10 років займалася підкупом лікарів в Румунії. За даними ЗМІ, компанія виплачувала лікарям близько 10% від вартості виписаних рецептів. Завдяки такій схемі KRKA різко підвищила продажу, а держава закуповувала препарати компанії на суму кілька мільйонів євро в рік.

У 2014 році Єврокомісія оштрафувала на 427,7 млн євро кілька фармацевтичних компаній, викритих у монопольній змові.

За даними Єврокомісії, компанії KRKA, Lupin, Teva, Matrix і Niche/Unichem домовилися з французьким фармгігантів Servier. Учасники угоди пообіцяли почекати з випуском своїх генеричних препаратів від тиску, які конкурували б з оригінальним препаратом "Периндоприл". В результаті KRKA заплатила 10 млн євро штрафу.

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