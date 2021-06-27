Погодні перешкоди: чотири літаки не змогли приземлитися в Одесі через грозу

Погодні перешкоди: чотири літаки не змогли приземлитися в Одесі через грозу

Погода не дала сісти бортам в Одесі.

Відразу чотири авіарейси не змогли приземлитися в Одесі через погодні умови — грози та зливи.

Про це повідомляє "Думська".

Йдеться про літаки авіакомпаній SkyUp (з грецького Іракліону), МАУ (з бельгійського Остенде), Ryanair (з Вроцлава) і Turkish Airlines (зі Стамбула).

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Машини SkyUp, МАУ і Turkish Airlines пішли в Кишинів, Ryanair — в Констанцу. Всі вони спокійно приземлилися.

Також в Одесі зумів сісти борт МАУ з Борисполя і чартерний рейс з Коломбо (Шрі-Ланка).

flightradar24

Додамо, що через негоду в Україні понад 800 населених пунктів без світла, є розмиті дороги та постраждалі.

Нагадаємо, в ряді областей України оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Що і де заборонено.

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