Погодні перешкоди: чотири літаки не змогли приземлитися в Одесі через грозу

Погода не дала сісти бортам в Одесі.
Відразу чотири авіарейси не змогли приземлитися в Одесі через погодні умови — грози та зливи.
Про це повідомляє "Думська".
Йдеться про літаки авіакомпаній SkyUp (з грецького Іракліону), МАУ (з бельгійського Остенде), Ryanair (з Вроцлава) і Turkish Airlines (зі Стамбула).
Машини SkyUp, МАУ і Turkish Airlines пішли в Кишинів, Ryanair — в Констанцу. Всі вони спокійно приземлилися.
Також в Одесі зумів сісти борт МАУ з Борисполя і чартерний рейс з Коломбо (Шрі-Ланка).
Додамо, що через негоду в Україні понад 800 населених пунктів без світла, є розмиті дороги та постраждалі.
Нагадаємо, в ряді областей України оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Що і де заборонено.
Читайте також:
- У Німеччині величезний град побив людей, а в Польщі затопило метро: Європу після спеки накрила негода (фото)