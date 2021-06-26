Італія - Австрія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2020

"Скуадра Адзурра" та кривдник збірної України зійдуться в боротьбі за путівку до чвертьфіналу.

У суботу, 26 червня , раунд плейоф фінальної частини Чемпіонату Європи-2020 стартує матчами 1/8 фіналу. Другого чвертьфіналіста турніру визначать збірні Італії та Австрії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Італія - Австрія.

У чвертьфіналі переможець поєдинку Італія - Австрія зіграє з сильнішим у дуелі Бельгія - Португалія.

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Італія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця в групі A. Команда Роберто Манчіні "всуху" перемогла Туреччину (3:0), Швейцарію (3:0) та Уельс (1:0).

Австрія пробилася до плейоф з другого місця в групі C. Австрійська збірна обіграла Північну Македонію (3:1), програла Нідерландам (0:2) та перемогла Україну (1:0).

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