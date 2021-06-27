Анна Трінчер поділилася про сварки з мамою та бабусею

В артистки темпераментна сім'я.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер розповіла про сварки з мамою та бабусею.

Так, у програмі "Світське життя" зірка серіалу "Школа" поділилася, що у неї темпераментна сім’я. Втім, попри скандали, родина дуже любить одне одного та готова порвати кожного.

"Неважливо, чи ми на відпочинку, чи то вдома, ми завжди сваримось, це в нас така Кайдашева сім’я, але в цьому є наша вишенька. У нас ще є бабуся, яка є найексцентричнішою, найемоційнішою, це просто ядро усієї нашої сім’ї. І коли ми зустрічаємося утрьох, то всі сусіди чують нас. Але це круто, тому що ми всі дуже дружні, ми одна за одну порвем кожного і ми дуже любимо одна одну, просто у нас такий характер", – поділилася знаменитість.

Трінчер також зізналася, що дуже тішиться, що пів року тому почала жити окремо від мами. У рідних людей змінилися стосунки. Так, Анна зазначила, що якщо під маминим крилом була як "донька", то зараз вже, як доросла дівчина.

Нагадаємо, днями Анна Трінчер показала любощі та поцілунки зі скандальним блогером Волошиним. Пара зустрічається близько місяця.

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