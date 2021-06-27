"Дорога до моря": все про відпочинок на популярних українських курортах

"Дорога до моря": все про відпочинок на популярних українських курортах

ТСН традиційно на День Конституції й довгі вихідні влаштовує експеримент.

Троє журналістів із різних міст їдуть автомобілями на українські курорти. Учора всі знімальні групи успішно доїхали до Коблевого, Кирилівки та Одещини.

Про їхні враження від відпочинку на цих курортах - 26 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

КОБЛЕВО

Відпочинок у Коблевому. І перше враження - дуже зелене від водоростей Чорне море. Однак і у воді, і на березі - чимало відпочивальників.

Наші туристи запевняють - у порівнянні із заморськими курортами - тут краще.

"Все є для дітей, тепленька водичка, морепродукти. Дуже гарний пляж і всі наші забаганки можна знайти і виконати", - говорить відпочивальник Віталій Танчик.

На пляжі і дійсно - є все. Не сходячи з місця можна і поснідати і пообідати і повечеряти: кукурудза по 40 гривень, пахлава - 50, мохіто - 45. Але найпопулярніша - місцева самса - 35 гривень.

Продавці кажуть - ціни приємні, бо сезон лише починається.

Фотографи більше не водять пляжем живих тварин - заборонено.

Про те, що це не просто довгі вихідні, а й державне свято знають навіть діти. Дорослі ж вишиковуються в черги на водні розваги. Цього сезону парашут - 700 гривень, плюшка та бетмен по 200.

Найпопулярінша водна розвага у Коблевому - банан. Він коштує 100 гривень. Катають 15 хвилин і дорослих, і дітей будь-якого віку. У відкритому морі зупинка - бажаючі можуть покупатися.

КИРИЛІВКА

В соцмережах пишуть що тут справжнє нашестя морських бліх, змій та медуз. Бліх на узбережжі не помітити. Але журналістам їх таки наловили відпочивальники.

Море - лагідне, +25. Малечу не витягти з води. Якби не віслючки - 50 гривень гривень за прогулянку верхи - та нестримний морський апетит.

Дитяча порція борщику і картоплі фрі з компотом – 33 гривні. Доросла – 80. Меню – різноманітне. Для дітей пропонують таке: картопля пюре, макарони, гречка, можна з тефтелькою, курячою котлеткою. Супчик з фрикадельками.

Ціни на готові страви у порівнянні з минулим роком зросли відсотків на 20. Овочі - фрукти – як і скрізь по Україні.

Щодо розваг – нудьгувати дітям не доведеться. Аквапарк, дельфінарій, банани, дракони, катамарани, вечірній лунапарк з атракціонами. Щоправда, власники турбаз кажуть два роки поспіль в Кирилівці стало значно менше відпочивальників. Нарікають на пандемію.

Ціни на житло в середньому 350-400 грн з людини. За номер біля моря з басейном доведеться викласти 700-800, без зручностей – 150-200. Це для тих хто їде виключно за лагідним сонцем, та мілким теплим дитячим морем.

НАМЕТОВІ МІСТЕЧКА

На узбережжі Одещини можна знайти наметові містечка і облаштувати своє. Зі столиці сюди, до селища Приморське на Одещині, понад 600 кілометрів. До Одеси дорога гарна, а далі – ні людей, ні машин, ні дороги.

Тут відпочивають ті, хто не любить скупчення людей і шукає мінімум сусідів. Щоправда гамірно все ж виявилося– тут ходять пропонують і традиційні пляжні наїдки, і розваги – наприклад покататися на банані - 15 хвилин - 70 гривень.

Новини України: учасники експерименту "Дорога до моря" поділилися враженнями від курортів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання