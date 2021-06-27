Анна Тринчер поделилась о ссорах с мамой и бабушкой

В артистки темпераментная семья.

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер рассказала о ссорах с матерью и бабушкой.

Так, в программе "Світське життя" звезда сериала "Школа" поделилась, что у нее темпераментная семья. Впрочем, несмотря на скандалы, семья очень любит друг друга и готова порвать каждого.

"Неважно, мы на отдыхе, дома, мы всегда ссоримся, это у нас такая Кайдашевая семья, но в этом наша вишенка. У нас еще есть бабушка, которая является эксцентричнее, эмоциональнее, это просто ядро всей нашей семьи. И когда мы встречаемся втроем, то все соседи слышат нас. Но это круто, потому что мы все очень дружны, мы друг за друга порвем каждого и мы очень любим друг друга, просто у нас такой характер", — поделилась знаменитость.

Тринчер также призналась, что очень рада, что полгода назад начала жить отдельно от мамы. В родных людей изменились отношения. Так, Анна отметила, что если под маминым крылом была как "дочь", то сейчас уже, как взрослая девушка.

Напомним, на днях Анна Тринчер показала нежности и поцелуи со скандальным блоггером Волошиным. Пара встречается около месяца.

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