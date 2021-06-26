Илона Гвоздева рассказала об отпуске в Египте с детьми: "Это был ужас"

Илона Гвоздева рассказала об отпуске в Египте с детьми: "Это был ужас"

Звезда уехала на отдых без мужа и няни.

Известный украинский хореограф Илона Гвоздева рассказала об отпуске в Египте с детьми.

Так, несколько месяцев назад звезда сиганула в отпуск с мамой, наследниками, но без мужа и няни. В программе "Світське життя" знаменитость призналась, что это был ужас, поскольку, так и не смогла расслабиться с малышами.

"Мы поехали без мужа, но с мамой и это, честно говоря, был ужас. Я очень люблю своих детей, но все на отдыхе набирают вес, приезжают с ярким лицом. Я приехала с синяками под глазами и минус 3 кг. Доминика отдала маме, Рию приняла, Рию отдала, Доминика забрала. Все хотят спать и есть с мамой, все хотят маму. Поэтому я поняла, что наши будущие отпуски с детьми — только с няней", — заявила артистка.

Напомним, ранее Илона Гвоздева в бикини эротично выгнулась на яхте и ответила на хейт по поводу размера ее груди. Звезду критикуют за "маленький бюст".

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