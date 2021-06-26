Эктор Хименес-Браво вспомнил, как однажды проиграл все деньги

Больше шоумен не играет в азартные игры.

Известный колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво вспомнил, как однажды проиграл все до копейки.

В программе "Світське життя" 49-летний знаменитость поделился, что не играет в азартные игры, после того, как за несколько минут остался без денег. Так, еще в подростковом возрасте будущая звезда решил сыграть с ребятами на деньги. Тогда ресторатор проиграл свою вторую зарплату.

"Я гулял на улице и увидел, как играют в карты. Я подумал, что могу увеличить свою зарплату в два или три раза. Но через 10 минут у меня уже не было ни копейки. Я помню этот момент. У меня не было денег ни на что. Это был для меня шок. Но я помню тот адреналин, это было круто, но это продолжалось очень мало", — вспомнил знаменитость.

И теперь Эктор боится заходить в казино и делать там большие ставки.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво трижды пытался покончить с собой. У ведущего были сложные отношения с отцом и старшим братом.

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