Ектор Хіменес-Браво пригадав, як одного разу програв усі гроші

Більше шоумен не грає в азартні ігри.

Відомий колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво пригадав, як одного разу програв усе до копійки.

У програмі "Світське життя" 49-річний знаменитість поділився, що не грає в азартні ігри, після того, як за декілька хвилин залишився без грошей. Так, ще у підлітковому віці майбутня зірка вирішив зіграти з хлопцями на гроші. Тоді ресторатор програв свою другу зарплату.

"Я гуляв на вулиці і побачив, як грають в карти. Я подумав, що можу збільшити свою зарплату у два чи три рази. Але за 10 хвилин у мене вже не було жодної копійки. Я пам’ятаю цей момент. У мене не було грошей ні на що. Це був для мене шок. Але я пам’ятаю той адреналін, це було круто, але це тривало дуже мало", – пригадав знаменитість.

Тож тепер Ектор боїться заходити до казино та робити там великі ставки.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво тричі намагався накласти на себе руки. У ведучого були складні стосунки з батьком і старшим братом.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання