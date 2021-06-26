Италия - Австрия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020

"Скуадра Адзурра" и обидчик сборной Украины сойдутся в борьбе за путевку в четвертьфинал.

В субботу, 26 июня, раунд плей-офф финальной части Чемпионата Европы-2020 стартует матчами 1/8 финала. Второго четвертьфиналиста турнира определят сборные Италии и Австрии.

Поединок состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Австрия.

В четвертьфинале победитель поединка Италия - Австрия сыграет с сильнейшим в дуэли Бельгия - Португалия.

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Италия вышла в 1/8 финала с первого места в группе A. Команда Роберто Манчини "всухую" победила Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0).

Австрия пробилась в плей-офф со второго места в группе C. Австрийская сборная обыграла Северную Македонию (3:1), проиграла Нидерландам (0:2) и победила Украину (1:0).

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