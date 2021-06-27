Автомобиль протаранил ворота посольства России в Минске: что произошло

Водитель пытался скрыться, но был задержан.
В Беларуси водитель врезался в металлическое ограждение посольства Российской Федерации и попытался скрыться.
Об этом информирует пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в Telegram.
"Инцидент произошел сегодня вечером на улице Нововиленской, 1А. 35-летний мужчина на автомобиле Ford на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Там он был задержан. По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения", — говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ, следственно-оперативная группа, а также саперно-пиротехническая группа. Проводится проверка.
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