Автомобіль протаранив ворота посольства Росії в Мінську: що сталося

Водій намагався втекти, але був затриманий.
У Білорусі водій врізався в металеву огорожу посольства Російської Федерації та спробував сховатися.
Про це інформує пресслужба УДАІ ГУВС Мінміськвиконкому в Telegram.
"Інцидент стався сьогодні ввечері на вулиці Нововіленській, 1А. 35-річний чоловік на автомобілі Ford на повному ходу в'їхав у ворота посольства, вибіг з машини та переліз через паркан на територію представництва. Там він був затриманий. За попередньою інформацією, порушник під час події знаходився в стані наркотичного сп'яніння", — йдеться в повідомленні.
На місці ДТП працюють співробітники відділу ДАІ, слідчо-оперативна група, а також саперно-піротехнічна група. Проводиться перевірка.
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