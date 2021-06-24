Евро-2020: расписание и результаты матчей плей-офф

Календарь и счета всех поединков на вылет континентального первенства, которое продолжается в 11 городах Европы.

Групповой этап финального турнира Чемпионата Европы-2020 позади. Теперь болельщики могут насладиться главным блюдом - матчами плей-офф, которые начнутся уже в субботу, 26 июня.

В 1/8 финала пробилась и сборная Украины. "Сине-желтые" не смогли финишировать на первой-второй ступеньках в квартете С, но завоевали последнюю из четырех путевок для команд, занявших третьи места в своих группах.

Первым соперником команды Андрея Шевченко в матчах на вылет будет команда Швеции, которая сенсационно стала победителем группы Е, обойдя Испанию, Словакию и Польшу.

Матч 1/8 финала Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени

Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.

ЧЕМПИОНАТ ЄВРОПИ ПО ФУТБОЛУ / ЕВРО 2020 Финальный турнир. СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ ПЛЕЙ-ОФФ 1/8 ФИНАЛА СУББОТА, 26 июня Йохан Кройфф, Амстердам 1 19:00 УЭЛЬС _:_ ДАНИЯ Уэмбли, Лондон 2 22:00 ИТАЛИЯ _:_ АВСТРИЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 июня Ференц Пушкаш, Будапешт 3 19:00 НИДЕРЛАНДЫ _:_ ЧЕХИЯ Ла Картуха, Севилья 4 22:00 БЕЛЬГИЯ _:_ ПОРТУГАЛИЯ ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июня Паркен, Копенгаген 5 19:00 ХОРВАТИЯ _:_ ИСПАНИЯ Национале, Бухарест 6 22:00 ФРАНЦИЯ _:_ ШВЕЙЦАРИЯ ВТОРНИК, 29 июня Уэмбли, Лондон 7 19:00 АНГЛИЯ _:_ ГЕРМАНИЯ Хемпден Парк, Глазго 8 22:00 ШВЕЦИЯ _:_ УКРАИНА 1/4 ФИНАЛА ПЯТНИЦА, 2 июля Санкт-Петербург, Санкт-Петербург 1 19:00 Победитель 1/8 финала 6 _:_ Победитель 1/8 финала 5 Арена Мюнхен, Мюнхен 2 22:00 Победитель 1/8 финала 4 _:_ Победитель 1/8 финала 2 СУББОТА, 3 июля Олимпийский, Баку 3 19:00 Победитель 1/8 финала 3 _:_ Победитель 1/8 финала 1 Олимпико, Рим 4 22:00 Победитель 1/8 финала 8 _:_ Победитель 1/8 финала 7 1/2 ФИНАЛА

Уэмбли, Лондон ВТОРНИК, 6 июля 1 22:00 Победитель чвертьфинала 2 _:_ Победитель чвертьфинала 1 СРЕДА, 7 июля 2 22:00 Победитель чвертьфинала 4 _:_ Победитель чвертьфинала 3 ФИНАЛ

Уэмбли, Лондон ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июля 22:00 Победитель полуфинала 1 _:_ Победитель полуфинала 2

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПЛЕЙ-ОФФ

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