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Евро-2020: расписание и результаты матчей плей-офф

Евро-2020: расписание и результаты матчей плей-офф

uefa.com

Календарь и счета всех поединков на вылет континентального первенства, которое продолжается в 11 городах Европы.

Групповой этап финального турнира Чемпионата Европы-2020 позади. Теперь болельщики могут насладиться главным блюдом - матчами плей-офф, которые начнутся уже в субботу, 26 июня.

В 1/8 финала пробилась и сборная Украины. "Сине-желтые" не смогли финишировать на первой-второй ступеньках в квартете С, но завоевали последнюю из четырех путевок для команд, занявших третьи места в своих группах.

Первым соперником команды Андрея Шевченко в матчах на вылет будет команда Швеции, которая сенсационно стала победителем группы Е, обойдя Испанию, Словакию и Польшу.

  • Матч 1/8 финала Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени
  • Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.

 
ЧЕМПИОНАТ ЄВРОПИ ПО ФУТБОЛУ / ЕВРО 2020
Финальный турнир.
СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ

ПЛЕЙ-ОФФ

1/8 ФИНАЛА
СУББОТА, 26 июня
Йохан Кройфф, Амстердам
1 19:00 УЭЛЬС Уэльс _:_ Дания ДАНИЯ
 
Уэмбли, Лондон
2 22:00 ИТАЛИЯ Италия _:_ Австрия АВСТРИЯ
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 июня
Ференц Пушкаш, Будапешт
3 19:00 НИДЕРЛАНДЫ Нидерланды _:_ Чехия ЧЕХИЯ
 
Ла Картуха, Севилья
4 22:00 БЕЛЬГИЯ Бельгия _:_ Португалия ПОРТУГАЛИЯ
 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июня
Паркен, Копенгаген
5 19:00 ХОРВАТИЯ Хорватия _:_ Испания ИСПАНИЯ
 
Национале, Бухарест
6 22:00 ФРАНЦИЯ Франция _:_ Швейцария ШВЕЙЦАРИЯ
 
ВТОРНИК, 29 июня
Уэмбли, Лондон
7 19:00 АНГЛИЯ Англия _:_ Германия ГЕРМАНИЯ
 
Хемпден Парк, Глазго
8 22:00 ШВЕЦИЯ Швеция _:_ Украина УКРАИНА

1/4 ФИНАЛА
ПЯТНИЦА, 2 июля
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
1 19:00 Победитель 1/8 финала 6   _:_   Победитель 1/8 финала 5
 
Арена Мюнхен, Мюнхен
2 22:00 Победитель 1/8 финала 4   _:_   Победитель 1/8 финала 2
 
СУББОТА, 3 июля
Олимпийский, Баку
3 19:00 Победитель 1/8 финала 3   _:_   Победитель 1/8 финала 1
 
Олимпико, Рим
4 22:00 Победитель 1/8 финала 8   _:_   Победитель 1/8 финала 7

1/2 ФИНАЛА
Уэмбли, Лондон
ВТОРНИК, 6 июля
1 22:00 Победитель чвертьфинала 2   _:_   Победитель чвертьфинала 1
 
СРЕДА, 7 июля 
2 22:00 Победитель чвертьфинала 4   _:_   Победитель чвертьфинала 3
 

ФИНАЛ
Уэмбли, Лондон
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июля
22:00   Победитель полуфинала 1   _:_   Победитель полуфинала 2

 

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