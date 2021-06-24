Евро-2020: расписание и результаты матчей плей-офф

Календарь и счета всех поединков на вылет континентального первенства, которое продолжается в 11 городах Европы.
Групповой этап финального турнира Чемпионата Европы-2020 позади. Теперь болельщики могут насладиться главным блюдом - матчами плей-офф, которые начнутся уже в субботу, 26 июня.
В 1/8 финала пробилась и сборная Украины. "Сине-желтые" не смогли финишировать на первой-второй ступеньках в квартете С, но завоевали последнюю из четырех путевок для команд, занявших третьи места в своих группах.
Первым соперником команды Андрея Шевченко в матчах на вылет будет команда Швеции, которая сенсационно стала победителем группы Е, обойдя Испанию, Словакию и Польшу.
- Матч 1/8 финала Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени
- Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.
|ЧЕМПИОНАТ ЄВРОПИ ПО ФУТБОЛУ / ЕВРО 2020
|Финальный турнир.
|СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ
|
ПЛЕЙ-ОФФ
|
1/8 ФИНАЛА
|СУББОТА, 26 июня
|Йохан Кройфф, Амстердам
|1
|19:00
|УЭЛЬС
|_:_
|ДАНИЯ
|Уэмбли, Лондон
|2
|22:00
|ИТАЛИЯ
|_:_
|АВСТРИЯ
|ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 июня
|Ференц Пушкаш, Будапешт
|3
|19:00
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|ЧЕХИЯ
|Ла Картуха, Севилья
|4
|22:00
|БЕЛЬГИЯ
|_:_
|ПОРТУГАЛИЯ
|ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июня
|Паркен, Копенгаген
|5
|19:00
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|ИСПАНИЯ
|Национале, Бухарест
|6
|22:00
|ФРАНЦИЯ
|_:_
|ШВЕЙЦАРИЯ
|ВТОРНИК, 29 июня
|Уэмбли, Лондон
|7
|19:00
|АНГЛИЯ
|_:_
|ГЕРМАНИЯ
|Хемпден Парк, Глазго
|8
|22:00
|ШВЕЦИЯ
|_:_
|УКРАИНА
|
1/4 ФИНАЛА
|ПЯТНИЦА, 2 июля
|Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
|1
|19:00
|Победитель 1/8 финала 6
|_:_
|Победитель 1/8 финала 5
|Арена Мюнхен, Мюнхен
|2
|22:00
|Победитель 1/8 финала 4
|_:_
|Победитель 1/8 финала 2
|СУББОТА, 3 июля
|Олимпийский, Баку
|3
|19:00
|Победитель 1/8 финала 3
|_:_
|Победитель 1/8 финала 1
|Олимпико, Рим
|4
|22:00
|Победитель 1/8 финала 8
|_:_
|Победитель 1/8 финала 7
|
1/2 ФИНАЛА
|ВТОРНИК, 6 июля
|1
|22:00
|Победитель чвертьфинала 2
|_:_
|Победитель чвертьфинала 1
|СРЕДА, 7 июля
|2
|22:00
|Победитель чвертьфинала 4
|_:_
|Победитель чвертьфинала 3
|
ФИНАЛ
|ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июля
|22:00
|Победитель полуфинала 1
|_:_
|Победитель полуфинала 2