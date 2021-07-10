Италия - Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2020

Текстовый репортаж решающего поединка Чемпионата Европы.

В воскресенье, 11 июля, сборные Италии и Англии встретятся в финальном матче Евро-2020.

Поединок, который определит победителя турнира, состоится в Лондоне на арене "Уэмбли". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Англия.

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На пути в финал англичане в плей-офф прошли Германию (2:0), разгромили Украину (4:0) и вырвали победу над Данией (2:1).

(2:0), разгромили (4:0) и вырвали победу над (2:1). Итальянцы в 1/8 финала обыграли Австрию (2:1), а затем выбили с турнира Бельгию (2:1) и Испанию (1:1, по пен. - 4:2)

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