Италия - Англия: где смотреть и ставки букмекеров на финал Евро-2020

Италия - Англия: где смотреть и ставки букмекеров на финал Евро-2020

Обладатель трофея определится на лондонском "Уэмбли".

В воскресенье, 11 июля, состоится финальный матч Евро-2020, в котором встретятся сборные Италии и Англии.

Команды разыграют трофей на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Италия - Англия

В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Англия, а также событий вокруг него.

Прогнозы букмекеров на матч Италия - Англия

Букмекеры считают фаворитом решающей битвы сборную Англии. На победу "Трех львов" в основное время предлагают поставить с коэффициентом 2.71. Ничья - 3.10. Победа итальянцев в основное время оценивается коэффициентом 3.00.

Коэффициент на то, что английская сборная станет победителем турнира составляет 1.87. На то, что трофей завоюет Италия - 2.02.

Сборная Италии в четвертый раз в истории сыграет в финале Чемпионата Европы. Ранее "Скуадра Адзурра" выиграла турнир в 1968 году и дважды уступала в финалах (2000, 2012).

Для Англии это будет первый финал чемпионатов Европы. Ранее она дважды останавливалась на стадии полуфинала (1968, 1996).

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