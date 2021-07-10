Сама прошла берегом 7 км: на курорте в Лазурном искали 10-летнюю девочку

Ребенок собирал камешки на берегу, а потом потерялся.

В Херсонской области полицейские нашли 10-летнюю девушку, которая потерялась на пляже.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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По сообщению правоохранителей, 9 июля к ним обратилась женщина, которая заявила о пропаже своей внучки на пляже в Лазурном. Копы начали поиски девочки, в частности прочесывали береговую линию курорта. Впрочем, один из отдыхающих автокемпинга увидел ее и спросил, что она там делает. Школьница рассказала, что потерялась. Мужчина о ней сообщил копов.

Оказалось, что ребенок прошел берегом семь километров и вышел в соседний курорт в Приморском. По его словам, она собирала камешки на берегу и не заметила, как потерялась. Она решила идти берегом.

Правоохранители сообщают, что с девочкой все хорошо. Ее отвезли к бабушке. С женщиной провели профилактическую беседу по внимательного ухода за детьми.

Как сообщалось, ранее в Николаевской области правоохранители нашли двухлетнюю девочку, которую искали всю ночь. Более 300 человек, среди которых были правоохранители, спецназовцы, волонтеры и местные жители. Также были кинологи с собаками. Задействовали квадрокоптера. Оля Шевчук нашли в поле в пяти километрах от дома.

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