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Онучка Софії Ротару у відвертому топі засвітила струнку талію та бюст

Онучка Софії Ротару у відвертому топі засвітила струнку талію та бюст

instagram.com/iamsofiaeve

Модель захопила новими фото.

Онучка відомої співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко вкотре спричинила фурор в Мережі.

Так, 20-річна дівчина опублікувала нові знімки у своєму фотоблогу, на яких постала у відвертому топі з вирізами та джинсах. Свій лук красуня доповнила рожевими сонцезахисними окулярами. Родичка зірка показала струнку талію та засвітила бюст.

© instagram.com/iamsofiaeve
instagram.com/iamsofiaeve

"Розкажи мені про свій день. Що змусило твоє серце усміхнутися?" – поцікавилася у фоловерів дівчина, яка живе та працює в Америці.

© instagram.com/iamsofiaeve
instagram.com/iamsofiaeve

Зі свого боку, користувачі поділилися своїми історіями та не забули потішити Соню приємними повідомленнями стосовно її краси.

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Нагадаємо, нещодавно онука Софії Ротару відсвяткувала ювілей зі старшим на 13 років бойфрендом у США. Соні Євдокименко виповнилося 20 років.