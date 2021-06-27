Онучка Софії Ротару у відвертому топі засвітила струнку талію та бюст

Модель захопила новими фото.
Онучка відомої співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко вкотре спричинила фурор в Мережі.
Так, 20-річна дівчина опублікувала нові знімки у своєму фотоблогу, на яких постала у відвертому топі з вирізами та джинсах. Свій лук красуня доповнила рожевими сонцезахисними окулярами. Родичка зірка показала струнку талію та засвітила бюст.
"Розкажи мені про свій день. Що змусило твоє серце усміхнутися?" – поцікавилася у фоловерів дівчина, яка живе та працює в Америці.
Зі свого боку, користувачі поділилися своїми історіями та не забули потішити Соню приємними повідомленнями стосовно її краси.
- Неймовірна
- Яка красива
- Красуня
- Вогонь
Нагадаємо, нещодавно онука Софії Ротару відсвяткувала ювілей зі старшим на 13 років бойфрендом у США. Соні Євдокименко виповнилося 20 років.