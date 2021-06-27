Онучка Софії Ротару у відвертому топі засвітила струнку талію та бюст

Модель захопила новими фото.

Онучка відомої співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко вкотре спричинила фурор в Мережі.

Так, 20-річна дівчина опублікувала нові знімки у своєму фотоблогу, на яких постала у відвертому топі з вирізами та джинсах. Свій лук красуня доповнила рожевими сонцезахисними окулярами. Родичка зірка показала струнку талію та засвітила бюст.

instagram.com/iamsofiaeve

"Розкажи мені про свій день. Що змусило твоє серце усміхнутися?" – поцікавилася у фоловерів дівчина, яка живе та працює в Америці.

instagram.com/iamsofiaeve

Зі свого боку, користувачі поділилися своїми історіями та не забули потішити Соню приємними повідомленнями стосовно її краси.

Неймовірна

Яка красива

Красуня

Вогонь

Нагадаємо, нещодавно онука Софії Ротару відсвяткувала ювілей зі старшим на 13 років бойфрендом у США. Соні Євдокименко виповнилося 20 років.

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