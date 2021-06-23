Мін'юст США підтвердив блокування іранських веб-сайтів

Кілька з заблокованих сайтів повернулися до Мережі протягом декількох годин з новими доменними адресами.

Міністерство юстиції США підтвердило, що заблокувало 36 пов'язаних з Іраном вебсайтів за звинуваченням у порушенні американських санкцій.

"Відповідно до судових постанов Сполучені Штати конфіскували домени 33 вебсайтів, що використовуються Іранським ісламським союзом радіо і телебачення (IRTVU), і три вебсайти, керованих" Катаїб Хезболлою "(воєнізована шиїтське угрупування — ред.) за порушення санкцій США", — йдеться в заяві Мін'юсту.

Про це пише "Інтерфакс".

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Ці сайти, на думку відомства, пов'язані або з дезінформаційною діяльністю, або з насильницькими організаціями.

ЗМІ відзначають, що кілька з заблокованих сайтів повернулися в мережу протягом декількох годин з новими доменними адресами. До них, зокрема, відносяться Press TV — основний англомовний супутниковий телеканал іранського уряду, і Al Alam, його арабомовний еквівалент.

Відносини між Іраном і США загострилися при адміністрації Трампа, особливо після виходу США зі Спільного всеосяжного плану дії — угоди, укладеної в 2015 році. Потім Вашингтон повернув економічні санкції проти Ірану.

ЗМІ додають, що блокування іранських порталів сталася на тлі загострення відносин Вашингтона і Тегерана після перемоги Ебрахіма Раїса на президентських виборах.

Як повідомлялося, Раїса підтримали 17,8 млн виборців, в той час, як у його найближчого конкурента Мохсен Резаї 3,3 мільйона голосів.

Раїсі відомий своєю антизахідною риторикою і вважається близьким до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Багато хто навіть пророкує йому в наступники саме Раїсі.

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