США заблокували три десятки іранських інтернет-порталів — ЗМІ

Блокування іранських порталів сталася на тлі загострення відносин Вашингтона і Тегерана.

Американська влада блокувала близько 30 іранських інтернет-порталів. Про це інформує The Associated Press з посиланням на американський урядове джерело.

Більшість з них, вказує ЗМІ, пов'язані з зусиллями Ірану з розповсюдження дезінформації. The Associated Press додає, що блокування іранських порталів сталася на тлі загострення відносин Вашингтона і Тегерана після перемоги Ебрахіма Раїса на президентських виборах.

Наприклад, при спробі зайти на сайти іранських телеканалів Press TV і Al Alam з'являється повідомлення про те, що їх заблокувала влада Сполучених Штатів.

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"Домен був заблокований урядом США відповідно до ордера в рамках правоохоронних дій Управління експортного контролю Бюро з питань промисловості та безпеки Міністерства торгівлі та Федерального бюро розслідувань", — стверджується в повідомленні.

Аналогічне повідомлення з'являється при спробі зайти на портал телеканалу Al Maseera, який належить заколотникам-хусит з єменського руху "Ансар Аллах".

Як повідомлялося, Раїса підтримали 17,8 млн виборців, в той час, як у його найближчого конкурента Мохсен Резаї 3,3 мільйона голосів.

Раїсі відомий своєю антизахідною риторики та вважається близьким до Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Багато хто навіть пророкує йому в наступники саме Раїсі.

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