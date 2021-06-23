США заблокировали три десятка иранских интернет-порталов - СМИ

Блокировка иранских порталов произошла на фоне обострения отношений Вашингтона и Тегерана.

Американские власти блокировали около 30 иранских интернет-порталов. Об этом информирует The Associated Press со ссылкой на американский правительственный источник.

Большинство из них, указывает СМИ, связаны с усилиями Ирана по распространению дезинформации. The Associated Press добавляет, что блокировка иранских порталов произошла на фоне обострения отношений Вашингтона и Тегерана после победы Эбрахима Раиси на президентских выборах.

Например, при попытке зайти на сайты иранских телеканалов Press TV и Al Alam появляется уведомление о том, что их заблокировали власти Соединенных Штатов.

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"Домен был заблокирован правительством США в соответствии с ордером в рамках правоохранительных действий Управления экспортного контроля Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли и Федерального бюро расследований", — утверждается в уведомлении.

Аналогичное сообщение появляется при попытке зайти на портал телеканала Al Maseera, который принадлежит мятежникам-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах".

Как сообщалось, Раиси поддержали 17,8 млн избирателей, в то время как у его ближайшего конкурента Мохсена Резайи 3,3 миллиона голосов.

Раисе известен своей антизападной риторикой и считается близким к Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Многие даже предсказывает ему в преемники именно Раисе.

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