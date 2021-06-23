Фильм о "золотом дне" Лукашенко в Беларуси признали "экстремизмом"

Фильм о коррупции в окружении Лукашенко и его огромных богатствах решили запретить.
Фильм " Лукашенко. Золотое дно " об огромном состоянии Александра Лукашенко, который выпустила белорусская оппозиция, попал в список экстремистских материалов.
Об этом сообщает белорусское издание TUT.by в Telegram.
Такое решение принял суд Центрального района Минска еще 10 июня, однако стало об этом известно только сейчас.
В фильме, опубликованном в марте, говорится о множестве резиденций Александра Лукашенко, автомобилях, стоящих сотни тысяч и даже миллионы долларов.
Во второй части "Золотое дно 2: в тени диктатора", которую выложили в Сеть в мае, говорится о контрабанде товаров из ЕС через Беларусь и участии в этих схемах членов семьи Лукашенко.
Ранее США ввели новые санкции против Беларуси. Такое же решение приняли в Евросоюзе.
Напомним, 4 июня Европейский Союз официально запретил белорусским авиакомпаниям летать в своем авиапространстве и приземляться в аэропортах ЕС.
Тогда главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая как угрозу авиационной безопасности.
В ЕС также осудили задержание в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.