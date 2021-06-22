Чехия - Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Текстовый репортаж со стадиона "Уэмбли" в Лондоне.

Во вторник, 22 июня, сборные Чехии и Англии встретятся в поединке заключительного тура группового этапа финальной части Евро-2020.

Матч лидеров квартета D примет легендарная лондонская арена "Уэмбли". Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию битвы Чехия - Англия.

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Чехия начала континентальное первенство победой над Шотландией (2:0), после чего расписала ничью с хорватами (1:1). Англичане в стартовом поединке одолели Хорватию (1:0), а затем в британском дерби не одолели Шотландию (0:0).

В параллельном матче группы D встретятся Хорватия и Шотландия. Ничья в этом поединке выведет сборную Украины в плей-офф Евро-2020.

в плей-офф Евро-2020. В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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