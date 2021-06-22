Украинская экономика выходит из 16-месячной кризиса — НБУ

В НБУ уверяют, что банковская система в Украине пока работает нормально.

Украинская экономика выходит из почти полуторагодовалой кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Об этом рассказал на брифинге заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

"Экономика выходит из 16-месячной кризиса. Но если посмотреть на отчет по финансовой стабильности, то можно увидеть, что для банковской системы кризис так и не начинался. Было много опасений, учитывая то, как украинская банковская система вела себя во время предыдущих кризисов. На первом этапе кризиса мы видели негативные явления — например, отток депозитов", — отметил Сологуб.

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Заместитель главы НБУ заверил, что сейчас ситуация вполне нормальная и банковская система работает.

По его словам, это еще раз подтверждает, что болезненные реформы 2015-2016 годов и те реформы, которые сегодня продолжаются, в том числе и в небанковском финансовом секторе, дали положительный результат.

"Но это не значит, что мы можем ничего не делать. Регулирование финансового сектора остается важной задачей Нацбанка. Поэтому в этом году мы восстанавливаем стресс-тестирование банков. Это гарантирует стабильность финансовой системы, которая будет залогом экономического роста в стране", — подытожил Сологуб.

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