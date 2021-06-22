Українська економіка виходить із 16-місячної кризи — НБУ

В НБУ запевняють, що банківська система в Україні наразі працює нормально.

Українська економіка виходить із майже півторарічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19.

Про це розповів на брифінгу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

"Економіка виходить з 16-місячної кризи. Але якщо подивитися на звіт з фінансової стабільності, то можна побачити, що для банківської системи криза так і не почалася. Було багато побоювань, зважаючи на те, як українська банківська система поводила себе під час попередніх криз. І на першому етапі кризи ми бачили негативні явища — наприклад, відплив депозитів", — зазначив Сологуб.

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Заступник очільника НБУ запевнив, що зараз ситуація цілком нормальна і банківська система працює.

За його словами, це ще раз підтверджує, що болючі реформи 2015-2016 років і ті реформи, які сьогодні тривають, у тому числі і в небанківському фінансовому секторі, дали позитивний результат.

"Але це не означає, що ми можемо нічого не робити. Регулювання фінансового сектору залишається важливим завданням Нацбанку. Тому цього року ми відновлюємо стрес-тестування банків. Це гарантує стабільність фінансової системи, яка буде запорукою економічного зростання в країні", — підсумував Сологуб.

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