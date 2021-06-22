У США вже вакцинували 70% громадян віком від 30 років

Американська молодь вважає коронавірус не особливо небезпечним та уникає вакцинації.
Вакцинація у Сполучених Штатах не зможе охопити 70% усіх дорослих громадян (віком від 18 років) до Дня незалежності Америки 4 липня, однак уже сьогодні хоча б одну дозу отримали 70% американців, яким виповнилося 30 років.
Про це на брифінгу 22 червня розказала речниця Білого дому Джен Псакі.
"Фактично зараз ми вже досягли цього показника (70% вакцинованих) серед людей, яким виповнилося 30 років та більше", - наголосила представниця адміністрації президента США.
За нинішніх темпів вакцинації навряд чи США вдасться досягти 70% серед усіх дорослих до 4 липня, як планувалося на початку:
"Ми не розглядаємо це як щось, що пішло не так. Наше бачення полягає в тому, що ми поставили перед собою сміливу та амбітну мету, яку президент почав втілювати від самого початку. І ми очікуємо досягнути цієї мети через кілька тижнів після 4 липня", - зазначила Псакі.
Нагадаємо, вчені виявили симптом COVID-19, що з'являється тільки після щеплення. Цей симптом вважають специфічним.