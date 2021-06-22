Польща звинуватила Росію у масштабній кібератаці

Служби мають у своєму розпорядженні інформацію, яка підтверджує зв'язок агресорів з російськими спецслужбами.

Речник польського міністра-координатора спецслужб Станіслав Зарін заявив, що до нещодавньої кібератаки на міністрів та депутатів Польщі причетні спецслужби Росії. Кібернапади були здійснені хакерською групою UNC1151.

Про це у вівторок, 22 червня, повідомило агентство Associated Press.

Причетність до кібератаки цієї хакерської групи підтвердили Військова інформаційна служба та Агентство внутрішньої безпеки Польщі. Ця хакерська група співпрацювала з російськими спецслужбами.

Також читайте ФБР підтвердило причетність хакерів з РФ до кібератаки на світового лідера з виробництва м'яса JBS

"Служби мають у своєму розпорядженні інформацію, яка підтверджує зв'язок агресорів з російськими спецслужбами", - сказав Зарін.

Представник польського уряду додав, що близько 100 з понад 4 тисяч акаунтів, які потрапили під кібератаку, належать колишнім та чинним членам уряду, парламентарям та представникам адміністрації. Цей напад він назвав "кампанією з дестабілізації політичної діяльності в Центральній Європі".

Нагадаємо, що невідомі хакери минулого тижня здійснили "безпрецедентну" кібератаку на Польщу, яка торкнулася високопоставлених осіб держави.

Новини світу: Росія здійснила масштабну кібератаку на Польщу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання