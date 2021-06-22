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Суд подовжив домашній арешт Антоненка на два місяці

Суд подовжив домашній арешт Антоненка на два місяці

УНІАН

Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу Кузьменко Юлії залишили без задоволення.

Шевченківський районний суд міста Києва у рамках розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета продовжив запобіжний захід для обвинуваченого у цій справі — Андрія Антоненка.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає "Укрінформ".

“Суд ухвалив: клопотання прокурора — задовольнити. Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Антоненку. Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу Кузьменко Юлії залишити без задоволення”, - зазначила головуюча суддя.

Раніше військового і фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка відпустили під домашній арешт.

Як повідомлялося, під час пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський розповів, що спілкується з фігуранткою справи Шеремета Яною Дугарь

Нагадаємо:

  • Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на дні авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.
  • 12 грудня Нацполіція повідомила, що затримала фігурантів вбивства журналіста Шеремета. Підозрюваних шукали понад 2,5 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві військового та волонтера Андрія Антоненка (відомого також як рок-музикант Riffmaster) та хірургиню дитячої лікарні Юлію Кузьменко. Третя підозрювана у справі - військова Яна Дугарь. Усі троє своєї провини не визнають і вважають справу сфальсифікованою.
  • Водночас громадські активісти, спільнота ветеранів АТО, волонтерів та, зокрема, Міністерство у справах ветеранів заявляють про непричетність усіх трьох до цього злочину. Зокрема, вони публікують низку доказів, які суперечать версії слідства.

Новини України: що надалі буде зі справою Андрія Антоненка

Новини України: що надалі буде зі справою Андрія Антоненка