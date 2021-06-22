Суд подовжив домашній арешт Антоненка на два місяці

Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу Кузьменко Юлії залишили без задоволення.

Шевченківський районний суд міста Києва у рамках розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета продовжив запобіжний захід для обвинуваченого у цій справі — Андрія Антоненка.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає "Укрінформ".

“Суд ухвалив: клопотання прокурора — задовольнити. Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Антоненку. Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу Кузьменко Юлії залишити без задоволення”, - зазначила головуюча суддя.

Раніше військового і фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка відпустили під домашній арешт.

Як повідомлялося, під час пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський розповів, що спілкується з фігуранткою справи Шеремета Яною Дугарь.

Нагадаємо:

Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на дні авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.

12 грудня Нацполіція повідомила, що затримала фігурантів вбивства журналіста Шеремета . Підозрюваних шукали понад 2,5 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві військового та волонтера Андрія Антоненка (відомого також як рок-музикант Riffmaster) та хірургиню дитячої лікарні Юлію Кузьменко. Третя підозрювана у справі - військова Яна Дугарь. Усі троє своєї провини не визнають і вважають справу сфальсифікованою.

. Підозрюваних шукали понад 2,5 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві військового та волонтера Андрія Антоненка (відомого також як рок-музикант Riffmaster) та хірургиню дитячої лікарні Юлію Кузьменко. Третя підозрювана у справі - військова Яна Дугарь. Усі троє своєї провини не визнають і вважають справу сфальсифікованою. Водночас громадські активісти, спільнота ветеранів АТО, волонтерів та, зокрема, Міністерство у справах ветеранів заявляють про непричетність усіх трьох до цього злочину. Зокрема, вони публікують низку доказів, які суперечать версії слідства.

Новини України: що надалі буде зі справою Андрія Антоненка

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання