Венедіктова розповіла, коли буде результат у справі Шеремета

Генпрокурорка повідомила, що справу розглядає суд, а потім буде апеляція.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова розповіла, коли нарешті буде результат у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це генпрокурорка заявила 3 червня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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За її словами, справа про безпосередніх виконавців злочину наразі перебуває у суді.

"Якщо ми говоримо зараз про безпосоредніх виконавців — справа у суді. Результат справи в суді буде саме тоді, коли суд закінчить слухання справи, а потім буде апеляція", — повідомила Венедіктова.

Ірина Венедиктова відповіла, коли буде результат по справі Шеремета

Раніше військового і фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка відпустили під домашній арешт.

Як повідомлялося, під час пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський розповів, що спілкується з фігуранткою справи Шеремета Яною Дугарь.

Нагадаємо:

Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на дні авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.

12 грудня Нацполіція повідомила, що затримала фігурантів вбивства журналіста Шеремета . Підозрюваних шукали понад 2,5 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві військового та волонтера Андрія Антоненка (відомого також як рок-музикант Riffmaster) та хірургиню дитячої лікарні Юлію Кузьменко. Третя підозрювана у справі - військова Яна Дугарь. Усі троє своєї провини не визнають і вважають справу сфальсифікованою.

. Підозрюваних шукали понад 2,5 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві військового та волонтера Андрія Антоненка (відомого також як рок-музикант Riffmaster) та хірургиню дитячої лікарні Юлію Кузьменко. Третя підозрювана у справі - військова Яна Дугарь. Усі троє своєї провини не визнають і вважають справу сфальсифікованою. Водночас громадські активісти, спільнота ветеранів АТО, волонтерів та, зокрема, Міністерство у справах ветеранів заявляють про непричетність усіх трьох до цього злочину. Зокрема, вони публікують низку доказів, які суперечать версії слідства.

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